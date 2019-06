Sete países da União Europeia pedem acordo com o Mercosul

Dirigentes de sete países europeus, dentre os quais Espanha e Alemanha, pediram a Bruxelas que conclua um “histórico” acordo comercial com o Mercosul, negociado desde 1999 e que, em sua reta final, enfrenta reservas dentro do bloco. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

“Temos uma oportunidade histórica, estratégica, para fechar um dos acordos mais importantes da política comercial comum europeia”, ressaltam em uma carta enviada na quinta-feira para o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, à qual a Agência France Presse teve acesso.

No momento em que as negociações parecem se aproximar do fim, o Executivo comunitário, encarregado de negociar em nome da UE (União Europeia), é alvo de uma campanha de pressão — tanto dos partidários do acordo quanto de seus críticos.

Dias atrás, em outra carta, os líderes da França, Irlanda, Bélgica e Polônia expressaram sua “profunda preocupação” sobre o impacto de um acordo na agricultura, um setor sensível que teme ser sacrificado em benefício da indústria.

“Ambas as partes devem estar dispostas a fazer algumas concessões finais para conseguir este acordo histórico”, respondem os presidentes de Alemanha, Espanha, Holanda, Portugal, Suécia, Letônia e República Checa.

Os dirigentes defendem que “o comércio é chave para o crescimento econômico e a criação de emprego na UE” e ressaltam os benefícios para a indústria de veículos e autopeças, de maquinário, produtos químicos e farmacêutica.

A Comissão Europeia confirmou a recepção de ambas as cartas.

Os chefes negociadores de ambos os blocos iniciaram ontem , em Bruxelas, discussões em nível técnico. Se houver avanço, o encontro levará a uma reunião de ministros na próxima semana, disse o comissário de Agricultura, Phil Hogan.

Segundo fontes ligadas à negociação, o encontro de ministros dos países do Mercosul com o irlandês Hogan e a comissária europeia do Comércio, a sueca Cecilia Malmström, será em Bruxelas, em 27 de junho.

Expectativa

O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, reafirmou, no início deste mês, a expectativa da pasta de fechar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nas “próximas semanas”. Segundo Troyjo, haverá uma reunião em nível ministerial sobre o acordo no fim deste mês ou no início de julho.

“Estamos muito perto. Estamos otimistas que vamos conseguir superar (divergências). Queremos fazer um acordo desde que não haja prejuízo para os agentes econômicos do Mercosul”, afirmou Troyjo a jornalistas, após fazer discurso na abertura do Congresso Mundial das Câmaras de Comércio, no Rio.

Troyjo reconheceu que ainda há questões em nível técnico a serem resolvidas para firmar o acordo, mas evitou entrar em detalhes sobre as divergências. Disse apenas que elas se dão nos capítulos “agrícola, de serviços e manufatura”.

