Sexta-feira é último dia para pagar IPVA 2019 com desconto

O último prazo para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019 com desconto máximo de 20,8% encerra nesta sexta-feira (29). Para obter o benefício, o contribuinte precisa somar as vantagens dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Em relação ao Bom Motorista, será concedido o desconto de até 15% no valor do IPVA ao condutor e proprietário de veículo automotor que não tenha incorrido em infração de trânsito conforme requisitos: 15% para os motoristas sem multas nos últimos três anos, 10% para quem não recebeu punições durante os últimos dois anos e 5% para condutores que não foram punidos no último ano. Já o desconto do Bom Cidadão varia de acordo com a participação dos proprietários de veículos no programa Nota Fiscal Gaúcha. O abatimento ocorre da seguinte maneira: 5% para quem acumulou 100 ou mais notas, 3% para aqueles que arrecadaram entre 41 e 99 cupons e 1% para quem cadastrou menos de 40 notas.

A Receita Estadual contabilizou 1,6 milhão de veículos com IPVA 2019 quitado, o que resulta em uma arrecadação bruta de R$1,4 bilhão até o momento. Dividido de maneira automática, o valor arrecadado é destinado 50% para o estado e 50% para o município do licenciamento do veículo.

Deixe seu comentário: