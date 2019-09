Shawn Mendes explica privacidade em relacionamento com Camila Cabello

Antes tarde do que nunca: Shawn Mendes falou pela primeira vez sobre o relacionamento com Camila Cabello! O envolvimento dos dois é, sem sombra de dúvidas, um dos mais badalados romances do ano. Embora o casal já tenha sido visto se beijando em vários locais e andando de mãos dadas, a confirmação do namoro ainda era esperada.

Mas o jogo virou e na última sexta-feira (30) o cantor foi questionado por uma fã sobre seu atual status afetivo. O momento rolou durante um meet&greet na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos e olha… Temos que agradecer a esta fã! “Você disse que nunca esteve apaixonado, isso mudou recentemente?”, questionou ela.

Shawn tentou escapar da pergunta, mas acabou afirmando que não pode falar sobre porque “existe uma outra parte” e ele não quer desrespeitá-la. “Honestamente, quero dizer que sinto vontade de conversar com vocês sobre essas coisas, mas não sou apenas eu no relacionamento. Há outra pessoa envolvida e não posso dizer as coisas que sinto. Não sou apenas eu decidindo, sabe?”, afirmou o cantor.

Assista o momento da pergunta

“Honestly, I wanna say I wanna talk to you guys about this stuff but it’s not just me in the relationship! There’s another peron involved. I can’t say things that I feel… It’s not just me deciding you know?”#ShawnMendesTheTourUncasville pic.twitter.com/xyqP0I3r6h

— Shawn Mendes Updates (@TrackingSM) August 31, 2019