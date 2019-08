Shopping de Caxias do Sul conta com nova loja de chás da Tea Shop

Os moradores da Serra Gaúcha têm uma nova opção para saborear a infusão milenar considerada a segunda bebida mais consumida do mundo todo, perdendo apenas para a água. Os chás da Tea Shop Brasil acabaram de chegar ao Shopping Iguatemi, em Caxias do Sul. Nesta terça-feira (6) ocorre a inauguração oficial do quiosque, com evento para convidados.

O investimento em trazer à cidade a primeira unidade da rede de franquias é da bióloga, apaixonada por botânica Joice Francele dos Reis. Apostando na consolidação da marca junto ao consumidor da região, Joice que atua no restaurante da família que tem mais de 30 anos, planeja inaugurar uma segunda loja da franquia até 2022.

O quiosque da mais famosa marca de chás gourmet do Brasil irá comercializar as tradicionais folhas frescas e aromáticas à granel e acessórios para a apreciação da bebida. O novo espaço também contará com uma área de 14 lugares, destinada à degustação das infusões.“Queremos proporcionar uma experiência multissensorial aos apaixonados por chá, oferecendo um ambiente ideal para o cliente degustar os mais de 130 blends da bebida e todos os complementos necessários para desfrutá-la plenamente”, diz Joice.

Para acompanhar os chás, o quiosque irá disponibilizar opções de doces e salgados, em uma parceria com a Dedo de Moça Cozinha Artesanal, empresa comandada pela irmã de Joice, Deise Janaina dos Reis Favero, com formação de Chef de Cozinha pelo ICIF – Italian Culinary Institute for Foreigners.

Popularizada pelos chineses – que exploraram as propriedades estimulantes e antioxidantes da infusão à base da planta Camellia sinensis – e transformada em hábito cultural pelos ingleses, a bebida caiu no gosto de um consumidor que valoriza qualidade de vida e bem-estar. Em fevereiro, dados fornecidos pela consultoria Euromonitor Internacional indicaram o crescimento de 24% no consumo de chá no Brasil no último ano, enquanto os refrigerantes sofreram uma queda de 2,6% em relação ao mesmo período.

Com a vantagem de poder ser consumido quente ou frio, os chás contêm propriedades que trazem benefícios à saúde. “O avanço da bebida ocorre na onda da busca por opções saudáveis e não industrializadas. Trata-se de uma bebida que pode ser consumida por todos na família, inclusive pelas crianças”, indica Joice. Além do reconhecido poder antioxidante dos flavonoides, verdadeiros varredores dos radicais livres no organismo, os chás são ricos em teína, substância estimulante cujo efeito é semelhante ao da cafeína.

O quiosque da Tea Shop fica no Shopping Iguatemi Caxias do Sul, próximo a loja Arezzo, Locitane e Polishop. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos, das 14h às 20h.

Deixe seu comentário: