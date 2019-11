Show da banda Kiss será na Arena do Grêmio

A banda Kiss tem uma extensa agenda de shows pelo mundo durante sua turnê de despedida. E, entre as apresentações, seis serão no Brasil. Em maio de 2020, a banda passará com a End Of The Road Tour por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Uberlândia e Brasília. Os ingressos começam a ser vendidos em 21 de novembro, à partir das 20h.

Em Porto Alegre, o show ocorre em 12 de maio de 2020 no Anfiteatro Arena do Grêmio. Os ingressos custam de R$ 170 (meia-entrada para Cadeira Superior) a R$ 960 (Pista Premium).

Em setembro de 2018, a banda Kiss anunciou sua despedida dos palcos. Desde janeiro, o grupo tem feito apresentações de sua turnê de despedida, já tendo passando pelo Canadá, Estados Unidos, México, Alemanha, Áustria, Rússia, Polônia, Ucrânia, França, Itália, Escócia, Inglaterra, entre outros países.

“Tudo o que construímos e conquistado ao longo dessas mais de quatro décadas jamais poderia ter acontecido sem os milhões de pessoas pelo mundo que lotaram clubes, arenas e estádios ao longo dos anos. Essa será a celebração final com todos aqueles que já nos assistiram e a última chance para aqueles que não nos assistiram. Exército Kiss, estamos dizendo adeus em nossa turnê final com nosso maior show já feito e vamos sair do mesmo jeito que entramos: poderosos e incessantes”, escreveu o grupo em comunicado oficial divulgado no site.