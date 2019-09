Cooperativa compartilha espaços com associados

Reuniões empresariais, processos seletivos e treinamentos de equipes são alguns exemplos do que acontece nas agências reformuladas da Sicredi União Metropolitana RS, que agora oferecem a própria estrutura física para ser utilizada por seus associados. Os espaços colaborativos visam facilitar o dia a dia de pessoas físicas e jurídicas, gerar aproximação e valorizar as trocas de experiências e informações. Em 2018, as agências começaram a ser reformuladas para a implantação do conceito criado pela Sicredi União Metropolitana RS. Um ano depois, o modelo está presente nas 20 unidades da cooperativa nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Glorinha, Porto Alegre e Sapucaia do Sul e Viamão.

A novidade modificou, por exemplo, a rotina das empresas Lemos Engenharia e Confie Serviços, que utilizam as salas pelo menos duas vezes por mês. “Para a minha empresa, é algo fantástico. Como trabalho de casa e sou adepto do home work, quando preciso de uma estrutura, encontro no Sicredi. O ambiente ajuda a focar, é propício para encontros formais, silencioso, com tratamento diferenciado, perfeito para receber os clientes da empresa”, conta Fábio Signor, proprietário da Confie Serviços, que também aproveita o espaço para entrevistas de emprego e treinamentos dos funcionários. Signor destaca, ainda, a localização de fácil acesso, o conforto e o atendimento dos colaboradores. “Uso sempre que preciso. O modelo oferece praticidade, conecta as pessoas e as faz ganhar tempo, melhorando a produtividade”, acrescenta.

Tornar o dia a dia mais prático também fez a diferença para a Lemos Engenharia, cujas reuniões, antes, precisavam ser feitas em outra cidade, distante do escritório. “O deslocamento melhorou, tivemos um ganho grande e expressivo, de tempo, que é valioso para qualquer negócio. Tudo ficou mais prático, agora não deixamos mais de fazer reuniões presenciais”, salienta Josué Luiz de Oliveira Lemos, sócio proprietário da empresa, que já realizou treinamentos de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional para sua equipe de colaboradores.

“O espaço é do associado. Além das salas, há uma área com internet, tomadas, televisões, café. Nas agências, que se assemelham a um coworking, estimulamos o negócio do associado e a troca de conhecimento, o que potencializa a cooperativa e ajuda a fomentar a comunidade”, diz Marcos Reis e Silva, gerente da Sicredi União Metropolitana RS na região de Alvorada.

Para utilizar as salas, o associado deve entrar em contato com o gerente da unidade para solicitar a reserva do local.

