Sicredi União Metropolitana RS entrega recursos de fundo a projetos sociais

A Sicredi União Metropolitana RS realiza no próximo sábado, 3 de agosto, às 9h, no Teatro da PUCRS, o evento de divulgação dos projetos contemplados com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social da cooperativa. Neste ano, 88 projetos ligados a esporte, educação, cultura, meio ambiente, saúde e segurança serão auxiliados com R$ 492 mil, que beneficiarão mais de 67 mil pessoas em todas as cidades onde a Sicredi União Metropolitana RS atua.

Em 2018, 46 projetos foram atendidos com um total de R$ 255 mil. Os inscritos passaram de 55 para 146. Hospital Banco de Olhos, Instituto do Câncer Infantil, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), Kinder Centro de Integração da Criança Especial, Rotary Club, Brigada Militar e escolas públicas estão entre as instituições que tiveram seus projetos agraciados.

“O Fundo de Desenvolvimento Social reafirma nosso compromisso com as comunidades, pois os recursos destinados são reinvestidos na área de atuação e beneficiam a população. Ao fomentar a educação e o desenvolvimento das regiões, a Sicredi União Metropolitana RS está contribuindo para melhorar a sociedade como um todo”, afirma o presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow.

Na ocasião, a cooperativa fará a entrega simbólica dos recursos às entidades contempladas e seus representantes. A cerimônia terá a presença de autoridades dos municípios com projetos selecionados. Coordenadores de núcleo – representantes dos associados da Sicredi União Metropolitana RS na definição dos beneficiados – e demais colaboradores da cooperativa também estarão presentes no evento.

Número de projetos contemplados em cada cidade:

Alvorada – 6

Cachoeirinha – 5

Canoas – 10

Esteio – 4

Glorinha – 5

Gravataí – 5

Porto Alegre – 41

Sapucaia – 4

Viamão – 8

Total – 88

Número de projetos por categoria:

Cultura – 15

Educação – 38

Esportes – 12

Meio ambiente – 2

Saúde – 19

Segurança – 2

Total – 88

