Silvio Santos, de 88 anos, foi criticado após fazer uma saudação nazista, usada por Adolf Hitler, em seu programa no SBT no último domingo (3). Entidades como a Federação Israelita do Estado de São Paulo criticaram a atitude. A Fisesp divulgou uma declaração do presidente executivo Ricardo Berkiensztat. “Foi uma brincadeira totalmente inapropriada e um tema com o qual não se brinca.”