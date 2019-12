Magazine Simaria se emociona ao citar dificuldades

A dupla de Simone (D) ficou alguns meses afastada dos palcos ao ser diagnosticada com tuberculose ganglionar em 2018 Foto: Divulgação A dupla era ameaçada pelas redes sociais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Simaria se emocionou ao falar sobre os perrengues que passou na carreira e que ocasionaram a doença grave da artista. A dupla de Simone ficou alguns meses afastada dos palcos ao ser diagnosticada com tuberculose ganglionar em 2018.

Durante coletiva de imprensa do “The Voice Kids”, a cantora, que consolou Claudia Leitte no evento, comparou o problema de saúde às demandas profissionais. “Eu aprendi a me olhar primeiro. Colocava os outros sempre em primeiro lugar, por mais que fosse dura nas minhas decisões. Sempre dava a minha cara para bater, dizia quando não gostava de algo. Quando a pessoa faz isso, acaba sendo vista como a chata. Eu tinha que dizer o não por nós duas. Era horrível, eu ia para as reuniões com dor de barriga, porque sou coração mole e as coisas me afetam. Por isso muitas vezes acabava sedendo e não é por acaso que fiquei com essa doença”, relembrou a artista.

Simone mostrou apoio à irmã e listou os problemas que ela enfrentava por precisar tomar a frente dos problemas. “Ela não queria isso, mas a vida fez com que fosse assim. Minha mãe dizia que ela tinha que cuidar da gente por ser irmã mais velha. Quando nós saímos do Frank Aguiar, ela ligava para vender os nossos shows. Passava por todo o sofrimento. Era muito complicado. Tinha gente que dava em cima dela, mas sempre foi muito certa e correta nas coisas dela. Sofria muito com isso. Era muito ruim”, listou a cantora, que combinou fantasia de coelho. Durante o relato de Simone, Simaria não conteve as lágrimas e chorou ao relembrar das situações.

Simone concordou com a irmã ao culpar as dificuldades da carreira pela doença. “As emoções ficavam guardadas, porque ela precisava dizer não e se sentia culpada. Ela foi guardando tudo. É por isso que eu permaneço aqui, gorda e feliz (risos)”, brincou a artista. Na sequência, a mãe de Henry, que tem planos de emagrecer para engravidar, explicou que nunca se importou em deixar Simaria na liderança da dupla. “Confiava nela. Fora que nasceu com o talento de produzir. Sabe o que quer na música, qual arranjo. Não sou assim. Preciso trabalhar naquela música para surgir uma ideia”, completou.

