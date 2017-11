Simpa realiza show em homenagem à cidade de Porto Alegre no sábado

O show “Porto Alegre comemora a vitória da cidade” ocorrerá no 18), a partir das 16h no estacionamento do Parque Farroupilha (Avenida Setembrina, atrás do Instituto de Educação, Bairro Bom Fim), a Redenção. O evento é promovido pelo Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre) para celebrar o Dia do Servidor Público (28 de outubro) e convidar a população a refletir sobre o tipo de serviços públicos que deseja .

Estão confirmadas as apresentações do cantor e compositor Zé Caradípia, da cantora Nancy Araújo, de Mário Pirata e seu pandeiro, das bandas: Tribo Brasil, RC7 (samba), Os Jardineiros (rock), Puro Asthral (samba), “No Gracias” (rock alternativo), Front LR (rap), Júlio Igrejas e do Raaper Tyri com a BFN (Banca Forte da Norte). Também haverá feira afro, artesanato e oficina de geração de renda, produtos do Movimento Nacional da População de Rua/RS, serigrafia de camisetas, comes e bebes da economia solidária e espaço criança.

Segundo o Simpa, a ideia de realizar o ato show é para que a comunidade saiba os prejuízos que decorrem da sistemática desvalorização dos servidores públicos, protagonizada pela atual administração municipal. Com o ato-show, o Simpa quer estimular a população a abraçar Porto Alegre, para que a cidade volte a ser um exemplo de qualidade na prestação de atividades essenciais.

