A prefeitura de Porto Alegre participou na tarde desta quarta (26), de um simulado de emergência aquática no Cais do Porto (avenida Mauá, nº 1050). A iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul visou a aprimorar as capacidades de respostas a este tipo de emergência em uma área de atuação de extrema complexidade. Equipes do Samu, EPTC e Defesa Civil integraram a ação.

