Sindha vê com otimismo definição de Ruy Irigaray como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Henry ChmelnitskyO Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha) vê com bons olhos a definição de Ruy Irigaray (PSL) para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do estado. Segundo o presidente da entidade, Henry Chmelnitsky, o então deputado possui bom trânsito com empresários e representantes dos segmentos ligados ao turismo, o que deve colaborar para a implementação de ações de fomento à área.

“É um político jovem , está motivado para desenvolver um trabalho marcante e é comprometido com os princípios de estímulo ao desenvolvimento econômico. Vamos trabalhar em conjunto para alavancar o estado nas questões ligadas ao turismo, estamos confiantes em uma gestão muito produtiva com ele no comando da pasta”, afirma Chmelnitsky.

Deixe seu comentário: