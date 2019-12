Notas Mundo Sindicatos franceses mantêm greve e negam “trégua de Natal”

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

A França entrou nesta quinta-feira no oitavo dia de greve contra a reforma da Previdência anunciada pelo governo do presidente Emmanuel Macron e os sindicatos pediram a ampliação do movimento, ao mesmo tempo que negaram a possibilidade de uma “trégua de Natal”. O governo anunciou na quarta um projeto integral de reforma da Previdência.

