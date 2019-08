SindiRádio disponibiliza ferramenta de divulgação de vagas de emprego na radiodifusão gaúcha

O Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul – SindiRádio, dando continuidade ao processo de modernização da entidade, vem buscando novos serviços para beneficiar seus associados.

Nesse sentido, está disponibilizando a partir deste mês uma ferramenta para as emissoras associadas divulgarem as vagas de emprego disponíveis. As informações estão no site da entidade.

Para divulgar a(s) vaga(s) aberta(s), as emissoras podem enviar e-mail para secretaria@sindiradio.org.br, com as seguintes informações:

1. Nome da emissora;

2. Cidade;

3. Nome, telefone e e-mail do responsável pelas informações sobre a vaga disponível;

4. Nome da função referente à vaga aberta;

5. Descrição das tarefas e demais observações acerca da função (descrição geral, carga horária e outros dados que julgar importantes)

6. Informações de contato a serem divulgadas no anúncio (e-mail, telefone, etc.)

*A falta de algum destes dados acarretará a impossibilidade de divulgação da vaga pelo SindiRádio.

