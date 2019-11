Sinduscon-RS divulga novos valores do CUB

O Sinduscon-RS divulgou hoje (1º.11.2019) o CUB/m² – Custo Unitário Básico por metro quadrado de construção do mês de outubro de 2019, com base na NBR 12.721/2006. Os insumos básicos da construção que mais subiram em outubro último são: Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto Ø 150 mm (2,80%), Vidro liso transparente 4 mm (2,40%), Janela de correr tamanho 1,20m x1,20m em ferro (2,05%), Porta lisa p/pintura (1,71%), Emulsão asfáltica impermeabilizante (1,51%), Fio de cobre anti-chama, Isolamento 750V,#2,5 mm2 (1,48%) e Chapa compensado plastificado 18mm (1,22%). Já os insumos básico da construção que apresentaram as maiores reduções de preços no mesmo período são: Bacia sanitária branca com caixa acoplada (-1,49%), Telha fibrocimento ondulada 6 mm (-1,28%) e Fechadura para porta Interna, em ferro, acabamento cromado (-0,87%).