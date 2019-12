Porto Alegre Sine de Porto Alegre promove último Dia D do ano nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Em sua última edição do ano, o Dia D do Sine Municipal ocorre nesta sexta-feira (20), entre 9h e 12h. Ao todo, quatro empresas estarão oferecendo 31 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Entre as oportunidades, o destaque vai para os cargos de operador de telemarketing, com dez vagas, e auxiliar de limpeza, também com dez postos abertos.

Os interessados devem comparecer à agência do Sine, localizada na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, Centro Histórico, com carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da CID (Classificação Internacional de Doenças).

A equipe do equipe Sine ainda estará oferecendo todos os serviços da unidade, durante todo o dia.

Feriados

O Sine Municipal estará aberto nos dias 24 e 31 de dezembro, das 8h às 12h, com atendimento normal.

Oportunidades para PCDs

Auxiliar de Limpeza – 10

Ajudante Operacional – 2

Promotor – 2

Operador de Empilhadeira – 2

Operador de Telemarketing Ativo – 10

Auxiliar de Frota – 5

