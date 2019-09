Sine Municipal disponibiliza mais de 20 vagas de emprego nesta segunda

Para quem está à procura de emprego, 24 postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal, a partir desta segunda-feira (30), até que as vagas sejam preenchidas. As oportunidades incluem vagas para garçom, vendedor ambulante, cozinheiro geral e outras profissões. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h até às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer à vaga, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

