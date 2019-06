Sine Municipal oferece 143 vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine Municipal oferecerá 143 vagas de emprego, até que sejam preenchidas, a partir desta segunda-feira (1º). A maior oferta é para auxiliar de linha de produção, com 70 postos, seguido de auxiliar de logística, com 27 vagas abertas. Os interessados devem procurar a unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, das 8h às 17h, com carteira de trabalho e comprovante de residência. Os postos de trabalho têm limite de cartas de encaminhamento.

Confira as vagas:

– Auxiliar de linha de produção – 70

– Auxiliar de logística – 27

– Caldeireiro montador – 6

– Camareira de hotel – 2

– Caseiro – 2

– Cozinheiro geral – 1

– Gerente comercial – 2

– Mecânico de manutenção de automóveis – 1

– Mestre de obras – 1

– Padeiro – 1

– Pedreiro – 13

– Serralheiro – 1

– Soldador – 6

– Supervisor comercial – 2

– Supervisor de logística – 6

– Tecnólogo em edificações – 2

