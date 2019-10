Sine oferece 94 vagas de emprego em Porto Alegre

Noventa e quatro postos de trabalho estão disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre a partir desta quinta-feira (17). Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil ou diretamente em uma unidade Sine.

A sede do Sine Municipal no Centro da Capital funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam comparecer no local com carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Açougueiro – 2

Ajudante de pintor – 1

Ajustador mecânico – 1

Armador de ferros – 1

Borracheiro auxiliar – 1

Carpinteiro – 2

Cobrador externo -1

Coordenador de restaurante – 2

Cozinheiro geral – 5

Enxugador e acabador na lavagem de veículos -1

Gerente de loja e supermercado – 3

Gerente de restaurante – 2

Instalador hidráulico – 1

Leiturista de Hidrômetro – 60

Operador de retro-escavadeira – 2

Pizzaiolo – 1

Supervisor comercial – 1

Supervisor de telemarketing e atendimento – 4

Técnico eletrônico de manutenção industrial – 1

Técnico em manutenção de máquinas -1

Tosador – 1