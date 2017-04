Sine oferece 33 novas vagas de emprego nesta semana em Porto Alegre

Mais 33 vagas de trabalho serão oferecidas pelo Sine Municipal de Porto Alegre entre segunda-feira (10) e quinta-feira (13). Os interessados devem comparecer na unidade do Sine localizada na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro da Capital.

É preciso levar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga, será solicitado ao candidato comprovante da qualificação exigida.

Confira a relação das vagas abaixo:

Açougueiro (2)

Ajudante de motorista (3)

Armador de ferro (1)

Armazenista (1)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (10)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de loja (1)

Balconista (2)

Caixa (2)

Cortador de tecido (1)

Cozinheira (1)

Pedreiro (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (3)

Total de vagas: 33

