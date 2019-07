SINPASUL comemora 75 anos e empossa nova diretoria

O Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul – SINPASUL – empossará a sua nova Diretoria para o biênio 2019/2022 nesta terça-feira (23) às 20h no Restaurante Ratskeller Baumbach em Porto Alegre. O evento também será comemorativo ao transcurso do 75º aniversário de fundação do Sindicato, ocorrida em 14 de julho de 1944. Será empossado na presidência da entidade, para uma nova gestão consecutiva, o engenheiro Walter Rudi Christmann, da Cambará S/A – Produtos Florestais, de Cambará do Sul.

O Estado conta atualmente com 320 indústrias no setor, sendo uma fabricante de celulose, 10 fabricantes de papel, 4 de caixas e chapas de papelão ondulado de médio porte, atuando as demais na área de transformação, produzindo sacaria de papel e outras embalagens e artefatos diversos. O setor gera cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos e participa com 2% na formação do PIB gaúcho.

