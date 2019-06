Sistema operacional russo poderia substituir Android em celulares chineses

A companhia chinesa Huawei vem enfrentando problemas no mundo ocidental, especialmente em relação ao governo dos Estados Unidos e, para piorar, a empresa perdeu o suporte do Google, o que significa que os celulares da empresa não vão mais ter novas versões do Android, nem poderão usar os principais aplicativos da companhia americana. As informações são do site TecMundo e da agência de notícias Reuters.

A Huawei já está pensando em alternativas para lidar com esse problema. Primeiramente, está produzindo um milhão de aparelhos com um sistema operacional próprio, o HongMeng OS, para testar a recepção por parte dos consumidores. Ainda assim, segundo reportou a publicação The Bell, a Huawei estaria realizando testes com um sistema operacional russo, chamado Aurora e criado na plataforma de código aberto Sailfish, para substituir o Android em seus smartphones.

As informações da publicação indicam que o próprio presidente adjunto da Huawei Guo Ping teria entrado em contato com o Ministro de Desenvolvimento e Comunicações Digitais russo Konstantin Noskov sobre o uso do Aurora nos celulares da empresa. Além deles, o presidente russo Vladimir Putin teria tratado do assunto com Xi Jinping, presidente da China.

A plataforma Sailfish OS é derivada do MeeGo, que foi utilizada no Nokia N9 antes da empresa adotar o Windows Phone da Microsoft. Ainda é uma grande incógnita se a Huawei vai usar o Aurora ou o HongMeng, ou até mesmo se a situação vai ser solucionada e a empresa chinesa vai poder voltar a utilizar o Android como já vinha acontecendo.

Lançamento

A Huawei vai adiar em três meses o lançamento de seu muito divulgado smartphone 5G Mate X, o mais recente revés para a empresa que recebeu sanções norte-americanas no mês passado.

Espera-se que o Mate X, um concorrente do Galaxy Fold, da Samsung, seja lançado globalmente em setembro, disse Vincent Pang, chefe de comunicações corporativas da Huawei, na conferência WSJ Tech D.Live em Hong Kong.

Foi originalmente previsto para ser lançado em junho.

O atraso ocorre após os celulares da Huawei enfrentarem o corte das atualizações do sistema operacional Android, do Google, diante da entrada na lista negra norte-americana que proíbe empresas do país de fazer negócios com a empresa chinesa.

Mas Pang disse que não houve atraso devido à proibição e que a Huawei estava no processo de realizar testes de certificação com várias operadoras que deveriam ser concluídas em agosto.

Ele também disse à Reuters que a Huawei, segunda maior fabricante de smartphones do mundo, pode lançar seu sistema operacional Hongmeng – que está sendo testado – em nove meses.

O Hongmeng é baseado na versão do Android que está disponível publicamente via licenciamento de código aberto e é voltado principalmente para telefones, disse Pang. O Hongmeng suportará outros dispositivos posteriormente.

“Nossa preferência será, obviamente, o Google e o Android, já que somos parceiros há muitos anos”, disse Pang, que também é vice-presidente sênior da Huawei. “Mas se as circunstâncias nos forçarem, podemos lançar o Hongmeng em de seis a nove meses.”

