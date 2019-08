A Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS, em parceria com o Sebrae/RS e prefeituras, já contabilizam um contingente de 203 municípios integrados à RedeSim. Antes da implantação da RedeSim, a média de tempo para a aquisição do alvará de uma empresa de pequeno porte e baixo risco era de 90 dias. Hoje, dependendo da complexidade, o prazo é de até três dias.

