Brasil Sisu teve quase 1 milhão de estudantes inscritos no primeiro dia

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

As inscrições devem ser feitas no site do Sisu até domingo Foto: Reprodução As inscrições devem ser feitas no site do Sisu até domingo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) teve quase 1 milhão de candidatos inscritos no primeiro dia de funcionamento do processo seletivo deste ano. Ao todo, nas primeiras 24 horas, 993.311 pessoas se inscreveram. No mesmo período do ano anterior, foram 492 mil estudantes inscritos, segundo o Ministério da Educação.

Os participantes podem se inscrever em até dois cursos. As inscrições prosseguem até as 23h59min de domingo (26) no site do Sisu. Os candidatos usam as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na disputa pelas 237 mil vagas em instituições públicas de ensino superior do Brasil oferecidas por meio do sistema.

O balanço do primeiro dia de inscrições foi divulgado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, na manhã desta quarta-feira (22). Após a crise provocada pelo erro na correção de parte das provas do Enem, o primeiro dia do Sisu foi marcado por instabilidade no acesso ao site.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário