Site da Caixa para consulta do FGTS já teve 70 milhões de acessos

No primeiro dia de pagamento do saque imediato do FGTS, nesta sexta-feira (13), a Caixa Econômica Federal creditou R$ 4,97 bilhões nas contas de mais de 12 milhões trabalhadores. Logo nas primeiras horas da madrugada, os valores já estavam disponíveis para movimentação pelos titulares das contas. Nessa primeira etapa foram contemplados os trabalhadores nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa. As informações são da Caixa e da Agência Brasil.

Desde a edição da MP 889/2019, o banco contabilizou mais de 70 milhões de acessos ao site da Caixa na internet (fgts.caixa.gov.br). O novo App FGTS, completamente remodelado, já conta com mais de 7,3 milhões de downloads e, neste momento, é o aplicativo mais baixado no Brasil nas lojas Apple Store e Google Play. A central de atendimento telefônico da Caixa específica para o Saque Imediato do FGTS (0800 724 2019) atendeu, até o momento, cerca de 27,8 milhões de ligações. Já a área específica do FGTS no Internet Banking CAIXA teve mais de 46 milhões de acessos desde a edição da MP.

As agências da Caixa abriram, nesta sexta-feira (13), duas horas a mais em todo o país e registraram fluxo normal de pessoas. Neste sábado (14), as agências abrirão das 9 às 15h para dar atendimento exclusivo aos trabalhadores que são público-alvo desta etapa (nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente na Caixa) e tiverem dúvidas sobre o pagamento. A Caixa recomenda que, antes de se deslocar a uma agência, o trabalhador baixe o App FGTS ou acesse o site fgts.caixa.gov.br e consulte as informações detalhadas dos valores a que tem direito, data prevista de crédito ou pagamento e o canal de atendimento.

“A cada duas semanas vamos liberar mais de R$ 5 bilhões. A Caixa está preparada para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Depósito automático

O depósito automático para quem tem conta poupança segue o calendário de mês de nascimento. Por enquanto, ele está sendo realizado para quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril. Os próximos a ter acesso ao saque serão os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 deste mês. Em seguida, no dia 9 de outubro, recebem os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão pelo Internet Banking ou pelo aplicativo de celular. Para quem não têm conta poupança na Caixa aberta até o dia 24 de julho de 2019, o calendário de saque começa no dia 18 de outubro, para os nascidos em janeiro, e vai até 6 de março de 2020, para os nascidos em dezembro.

