11 de janeiro de 2020

A campanha sobre o IPTU feita no final do ano em Porto Alegre surtiu o efeito esperado. Em 10 dias (de 20 a 31 de dezembro), o site do IPTU teve 468.356 acessos — quase 10 vezes mais do que dezembro de 2018, quando o acesso ao site do IPTU teve 52.640. Na aba “iptu_guia”, onde o boleto era baixado, foram 363.723 acessos, mais da metade do total de 645.744 guias.

“A divulgação certamente ajudou [e muito] no resultado da arrecadação do IPTU antecipado com 10% de desconto. Ao todo, 46,82% dos contribuintes quitaram o imposto até o dia 3 de janeiro”, comemora o secretário de Comunicação, Orestes dr Andrade Jr. A SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) contabilizou o ingresso de R$ 437,661 milhões neste ano, representando um acréscimo de 14,28% ao apurado no mesmo período de 2019 (R$ 382,9 milhões).

Este ano, além de divulgar, como sempre, o desconto de 10% no pagamento antecipado do IPTU/2020, houve uma novidade: comunicar a atualização da planta genérica do imposto após quase três décadas. “O investimento feito em publicidade, de R$ 10,1 milhões, corresponde a um valor ínfimo comparado à arrecadação a partir da antecipação desses recursos, de R$ 437,661 milhões”, destaca Orestes Jr.

Com a mudança do cálculo do IPTU, as guias de pagamento foram emitidas somente depois do dia 15 de dezembro. Com duas semanas de “feriadões” ou recesso – afinal o Natal e o Ano-Novo caíram em quartas-feiras – aumentou a necessidade de comunicar o site (https://prefeitura.poa.br/iptu) da Prefeitura para as pessoas acessarem o boleto de pagamento e ainda ter todas as informações sobre as mudanças ocorridas.

