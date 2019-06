SLC Comercial adquire a Lavoro Máquinas Agrícolas, concessionária John Deere com sede em Passo Fundo

A Lavoro Máquinas Agrícolas, concessionária John Deere com sede em Passo Fundo e com sete filiais no Rio Grande do Sul, foi adquirida pelo Grupo SLC, por meio da SLC Comercial, uma de suas controladas. O valor da aquisição não foi revelado e a conclusão da aquisição ainda está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

O Grupo SLC, fundado em 1945, em Horizontina, passa a atuar com 18 lojas da marca John Deere, atendendo a mais de 200 municípios do Estado. A empresa atua nos segmentos do agronegócio e comércio de máquinas agrícolas, através das empresas SLC Agrícola e SLC Comercial. Está presente em diversos estados brasileiros, emprega mais de 4 mil funcionários em todo o país e tem um faturamento anual de aproximadamente R$ 3 bilhões.

Erasmo Carlos Battistella, CEO – ECB GROUP, emitiu comunicado ao mercado, afirmando: “Ao encerrar esse ciclo de atividades no setor de máquinas agrícolas, atingindo uma grande participação de mercado de 33,5% em tratores, 49,3% em colheitadeiras e 80% de experiência do cliente, quero deixar o reconhecimento e agradecimento a todos que de alguma forma nos ajudaram e afirmar que saio orgulhoso do trabalho da equipe Lavoro que construiu, quase do zero, esta grande participação de mercado em nossa região”.

