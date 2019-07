Snowland recebe homenagem da CBDN

Criar entretenimento em ambiente nevado, proporcionando experiências únicas, está no DNA do Snowland, o único parque de neve do Brasil, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Mas, além de desenvolver a cultura da neve no Brasil, desde que foi inaugurado em 2013, o parque também trabalha na promoção da prática de esportes de inverno a partir da aproximação dos visitantes com a patinação no gelo, o esqui e o snowboard, da criação da Escola de Esportes de Inverno e do patrocínio de atletas em competições nacionais e internacionais.

Todos estes esforços resultaram em uma homenagem da Confederação Brasileira de Desportos na Neve – CBDN. O supervisor da entidade, Gustavo Haidar, esteve no Snowland, recentemente, e realizou a entrega de uma placa comemorativa ao gerente geral, Oliver Krause e aos atletas, sendo um deles Guilherme Ribeiro, que conquistou o Ouro na categoria Slalon Gigante, e prata, na Boardercross, no Campeonato Brasileiro de 2017, que aconteceu em Corralco, no Chile.

Na ocasião, os instrutores do Parque que realizam o projeto “Para Snowboard”, focado em esportistas com deficiência, também receberam a distinção. Segundo o diretor executivo do Snowland, Paulo Mentone, fomentar a cultura de neve no Brasil é uma tarefa que muito honra o Parque. “Todos os dias é um desafio diferente. Por isso, muito nos honra receber esta distinção”, finalizou.

Mais informações

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado (RS), o Parque Snowland já se consolida como uma das principais atrações turísticas do Brasil. Com o objetivo principal de criar uma relação entre as pessoas e o ambiente nevado, em uma área de 16 mil m², sendo 8,1 mil m² dedicados a neve, o empreendimento recria um vilarejo alpino, proporcionando um clima europeu e reproduzindo uma paisagem fantástica. Pistas de patinação, de esqui e de snowboard, Escola de Esqui e de Snowboard, além de local para caminhadas na neve e exploração à montanha nevada são algumas das diversas atrações que o local oferece.

