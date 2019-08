Só no quadradinho! Snoop Dogg lança “Little Square” em parceria com Anitta

Mais um lançamento do mundo pop nesta sexta-feira (16)! Snoop Dogg e Anitta divulgaram outra música juntos, intitulada “Little Square”. E olha que incrível: a tradução do nome da música literalmente significa “quadradinho”, o famoso passo de dança no funk carioca. Legal né? Vale lembrar que no início de abril os dois artistas já tinham lançado uma música juntos, chamada “Onda Diferente”, com participação de Ludmilla e Papatinho.

Misturando o funk ao estilo do rapper, a faixa é bem dançante e tem letra em espanhol e inglês. Escute:

