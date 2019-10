Sob chuva em Porto Alegre, o Inter se reapresentou e iniciou os treinamentos

Os trabalhos não param e o Inter já se reapresentou no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, mirando os próximos desafios no Campeonato Brasileiro. Após empatar em 0 a 0 com o Santos na última rodada no Beira-Rio, o desafio que a equipe tem pela frente é em Florianópolis, diante do Avaí, na quinta-feira (17).

O duelo acontecerá às 19h15min, na Resscada, e o Colorado vai em busca da reabilitação na competição para voltar ao G6 e se aproximar das primeiras posições na tabela de classificação.

O técnico Ricardo Colbachini comandou a primeira atividade colorada da semana. O treinador que comandou de forma interina o time no confronto com o Santos, segue no comando dos trabalhos. O treinamento desta segunda-feira (14) foi dividido em duas partes. Enquanto os atletas que iniciaram a partida contra o clube paulista ficaram na academia fazendo exercícios físicos e regenerativos, o restante do grupo foi ao campo e fez uma atividade técnica.

Após o treino, o goleiro Marcelo Lomba concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O camisa 12 falou do momento do Clube e na busca pelos três pontos em Santa Catarina diante do Avaí. “A camisa do Inter sempre pede vitórias e, nesse jogo contra o Avaí, temos que ir lá e conquistar a vitória fora de casa. Vamos botar todas as forças para vencer e voltar ao G6”, afirmou o arqueiro.

A equipe volta a treinar na manhã desta terça (15) dando sequência à preparação para a próxima rodada do Brasileirão.

D’Alessandro

Ídolo colorado, o meia D’Alessandro foi nomeado Embaixador do ICI (Instituto do Câncer Infantil) na América Latina nesta segunda, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. O Instituto, que tem sede em outros países como Argentina e Uruguai, contará com o apoio do atleta para impulsionar ainda mais os projetos e a mobilização social em prol da nobre causa. D’Ale foi convidado para assumir a missão de representar o ICI principalmente na captação de novos recursos.