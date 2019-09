O número de mortos na explosão de um caminhão-bomba do Talibã que destruiu um hospital no Sul do Afeganistão aumentou para 39, além de 140 feridos, disse um porta-voz do governador local. O Talibã informou que o alvo do ataque de quinta (19) em Qalat, capital da província de Zabul, era a sede do Departamento de Inteligência do governo, porém a explosão também atingiu o hospital.