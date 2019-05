Sobe para cinco número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul

Segundo boletim semanal do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, com dados compilados até o último sábado (25), aumentou para cinco o número de pessoas mortas por gripe no Rio Grande do Sul. As mortes ocorreram no interior do estado e Região Metropolitana de Porto Alegre: Sapiranga, Três Coroas, Barra do Ribeiro, São Gabriel e Santa Rosa.

No último dia 19, uma menina de 11 meses foi vítima da doença em Sapiranga. Dois idosos que também faleceram em decorrência da gripe foram os primeiros casos registrados no ano. As mortes ocorreram neste mês em Barra do Ribeiro e São Gabriel. Ainda de acordo com o boletim, são 37 casos confirmados da doença.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de óbitos diminuiu – de seis para cinco – e também o total de casos confirmados – 59 contra 37. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até esta sexta-feira (31).

