Com prejuízo de R$ 500 mil, sócio afirma que Bali Hai reabrirá até o verão

O restaurante de Atlântida chamado Bali Hai, teve metade de sua estrutura consumida pelas chamas na última quinta-feira (8), segundo estimativa do sócio do empreendimento, Luciano da Rocha Luz, 48 anos.

Na sexta-feira (9), o empresário visitou o local e pôde contabilizar o prejuízo: R$ 500 mil para reabrir as portas. Entre os itens perdidos, todo o material de buffet, cubas para as refeições servidas nos eventos, além de louças, pratos, copos e talheres.

O espaço tem capacidade para receber 220 pessoas e já foi palco para a união de 55 casais. No final de semana anterior ao do incêndio, sediou uma festa de formatura e um jantar comemorativo de um clube local.

O mês de novembro já tem na agenda oito casamentos marcados, de quem escolheu a vista do mar como paisagem para a celebração. Entre amigos e frequentadores, Luciano revela ter recebido mais do que solidariedade. Dois clientes, que pediram para terem seus nomes preservados, doaram um total de R$ 150 mil:

“Além das doações, a prefeitura está mobilizada para reabrir, e nos ofereceu a sede da Saba (Sociedade Amigos do Balneário Atlântida) para um jantar para mil pessoas” afirmou Luciano.

A causa do fogo ainda é investigada pela Polícia Civil.

