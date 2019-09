O feriado desta sexta-feira (20) é de tempo bom e temperaturas amenas em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Entretanto, a região da metade Norte deve registrar chuva pela manhã. Durante o dia, terá sol e céu limpo. Mesmo com o dia ensolarado, as temperaturas devem permanecer amenas devido ao ar frio que ingressa na região.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima é de 10ºC e máxima deve chegar aos 18ºC.

