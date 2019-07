Sonho de fã! Billie Eilish lança remix de “bad guy” com participação de Justin Bieber

Billie Eilish nunca escondeu sua admiração por Justin Bieber. Além de ter encontrado o ídolo durante o festival Coachella no último mês de maio, a cantora conseguiu realizar mais um sonho! Após alguns boatos terem circulado no início desta semana, a parceria dos dois foi confirmada! Na tarde desta quinta-feira (11), foi lançada nas plataformas digitais uma versão remix do single “bad guy”. A nova versão, diferente da edição apresentada em seu álbum de estreia, traz também a presença do cantor e trechos ainda mais sombrios!

Detalhe para a capa da faixa, que traz uma foto da cantora ainda criança, provavelmente tirada em seu quarto quando ainda colecionava pôsteres de Justin! Que fofo!

Escute:

