Sorrentino Carazal é a novidade de 2018 no restaurante La Caceria

O Restaurante La Caceria (Av. Borges de Medeiros, 316, Gramado), um dos principais do país especializado em carnes nobres e de caça, está com uma novidade no cardápio: Prato da Boa Lembrança 2018! E o destaque deste ano é a requintada carne do coelho, um clássico apreciado pela alta gastronomia mundial. A receita, desenvolvida especialmente para esse lançamento, se chama “Sorrentino Carazal”. O prato combina sabores requintados com toques típicos da região serrana, com execução da chef Arika Messa. E, assim como todos os integrantes da Associação da Boa Lembrança, cada um que for se deliciar com a iguaria irá receber, como cortesia, um prato de cerâmica exclusivo.

O nome Sorrentino Carazal é uma linda homenagem da família Peccin, administradora do empreendimento, ao bairro localizado em Gramado. “Todos os nossos pratos possuem nomes de linhas (localidades) do interior de Gramado. É uma forma de homenagem aos descendentes europeus que aqui se instalaram no início da colonização e ajudaram na construção da cidade. Aliás, imigrantes que eram grandes caçadores”, destaca Rafael Peccin, diretor de marketing do Grupo Casa da Montanha.

A opção nesta receita exclusiva e inédita é por uma das carnes de caça mais apreciadas no mundo, o coelho. De textura branca, macia e extremamente saborosa, possui um baixíssimo teor de gordura e colesterol, além de ter mais proteína que as demais. Por essas qualidades é considerada uma iguaria bastante refinada e apreciada na alta gastronomia europeia, principalmente na França. Já o sorrentino é uma massa tipicamente italiana, mas muito consumida na Argentina. Inclusive, uma referência nos restaurantes de Buenos Aires. “Nesta clássica receita, a massa é artesanal e preparada exclusivamente para o La Caceria. Na espuma são utilizados cogumelos selvagens cultivados no interior de Gramado, que dá um sabor muito expressivo. Enquanto o Foie Gras traz requinte e sabor marcante, as nozes caramelizadas dão o toque final, leve, crocante e adocicado. No recheio do sorretino é utilizado apenas o lombo, a parte mais nobre do coelho”, conclui Rafael Peccin.

O “Sorretino Carazal” é o 16º Prato da Boa Lembrança do restaurante, que apresentou diversas receitas de sucesso como “Pato Linha 28”, em 2017, “Javali Braseado”, em 2016, “Marreco Marcondes”, em 2015, e “Faisão em Chamas”, em 2014. No Rio Grande do Sul, apenas quatro restaurantes estão credenciados com o selo de qualidade da Boa Lembrança.

E quem for ao La Caceria e escolher o Prato da Boa Lembrança 2018 ainda levará para casa um prato de porcelana pintado à mão e alusivo à receita. Cada receita possui um prato com desenho original e exclusivo, sempre muito alegre, de cores vibrantes e tom bem humorado. Essa prática é comum a todos os restaurantes integrantes da Associação da Boa Lembrança, e estimula uma divertida e saudável febre em colecionadores de Norte a Sul do Brasil.

La Caceria

Um dos melhores de Gramado e especializado em carnes nobres, o restaurante La Caceria é um dos grandes diferenciais do Hotel Casa da Montanha. As especialidades preparadas com carne de javali, marreco, faisão, perdiz, coelho, pato, codorna, cordeiro, prime rib, filé mignon, truta, bacalhau e salmão são atrativos do estabelecimento que integra a seleta lista nacionalmente conhecida da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Para acompanhar as suas escolhas, a adega climatizada Cave da Montanha oferece uma carta com mais de 200 vinhos nacionais e importados.

