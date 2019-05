SPR passa a atender o Canoas Shopping

Depois de comemorar a recente conquista do Senar-RS, a SPR celebra a chegada de mais um importante cliente. A agência passa a atender o Canoas Shopping, um dos maiores empreendimentos de gastronomia, consumo e lazer do Estado, sediado em Canoas, que conta com mais de 220 lojas e uma praça de alimentação com o maior número de operações do Rio Grande do Sul, reunindo uma diversidade de mix que atende as mais variadas preferências gastronômicas e 1.370 vagas de estacionamento coberto.

Como primeira ação, a SPR já está trabalhando na campanha de Dia dos Namorados, a ser lançada no final do mês de maio com a proposta de movimentar essa importante data no calendário do varejo e ainda mais o empreendimento, que registra um fluxo médio mensal de 1 milhão de consumidores e tem como âncoras Lojas Renner, C&A, Cinemark, Marisa, Lojas Americanas, Riachuelo e Super Rissul.

“Será um belíssimo desafio: trazer ousadia, estratégia e criatividade a um intenso calendário de varejo”, destaca Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

