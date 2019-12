Dicas de O Sul Stand up com Cris Pereira e Matheus Ceará em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Apresentação dos humoristas ocorre no sábado (14), no Poa Comedy Club Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O público de Porto Alegre tem encontro marcado no sábado (14) com os comediantes Cris Pereira e Matheus Ceará, que vêm fazendo grande sucesso em todo País.

Com patrocínio da Racon Consórcios, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e parceria com a Artistaria Produtora de Humor, o stand up comedy terá apresentação única, às 21h30, no Poa Comedy Club.

Será realizada uma sessão extra, às 00h30. Os ingressos estão disponíveis através do site http://bit.ly/33iyEKh. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 3109-1959 ou (51) 99261-7246.

Os atores e comediantes Cris Pereira e Matheus Ceará se reúnem nesta parceria para contar histórias sobre suas vidas e de seus personagens. Cris Pereira possui mais de 25 anos de carreira e é o criador de personagens icônicos, como Gaudêncio.

Ele se apresenta junto com Matheus Ceará, comediante de stand-up que há cinco anos integra o programa “A Praça é Nossa”. No espetáculo, os dois humoristas se apresentam pela primeira vez juntos no palco com o melhor do stand-up comedy.

Serviço

Evento: Cris Pereira e Matheus Ceará

Quando: Sábado, 14 de dezembro

Horário: 21h30 (sessão extra 00h30 – virada de 14 para 15/12)

Onde: Poa Comedy Club

