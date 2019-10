“Star Wars: A Ascensão Skywalker” ganha trailer final

“Star Wars Episódio IX: Ascensão Skywalker” ganhou seu trailer final nesta terça (22). Ele mostra a reunião da Resistência.

O novo trailer traz uma cena com a atriz Carrie Fisher. As cenas em que ela aparece no longa foram gravadas para o filme “Episódio VII” (2015), mas nunca foram usadas. Ela interpretou a Princesa Leia e teria um papel importante no último filme, mas morreu em dezembro de 2016.

No elenco estão Daisy Ridley como Rey, John Boyega como Finn, Adam Driver como Kylo Ren, Oscar Isaac como Poe Dameron, Lupita Nyong’o como Maz Kanata e Mark Hamill como Luke Skywalker.

Dirigido por JJ Abrams, “Star Wars Episódio IX: Ascensão Skywalker” é o último longa das aventuras intergalácticas da trilogia Skywalker e tem estreia prevista para 19 de dezembro. O primeiro trailer foi divulgado em abril. As informações são do portal G1.