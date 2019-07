Startup automotiva chega para facilitar relação entre comprador e vendedor garantindo praticidade às transações

Facilitar a conexão entre compradores e vendedores físicos e jurídicos é a principal proposta da Mobiauto, startup do segmento automotivo que acaba de ser lançada. Com investimento inicial de R$ 40 milhões, aplicados nas áreas de tecnologia, marketing e comercial, a plataforma surge como novo player do mercado nacional, com base de 200 mil veículos em seu catálogo, sendo 25% zero quilômetro e 75% seminovos, distribuídos em mais de 3,1 mil revendas ativas em todo o Brasil. O Sul ocupa fatia relevante, com 476 pontos na região: Paraná (210), Rio Grande do Sul (143) e Santa Catarina (123).

Segundo o CEO da Mobiauto, Sant Clair de Castro Júnior, a plataforma atuará como intermediária entre comprador e vendedor em milésimos de segundo. “Focaremos em uma comunicação ágil entre ambos. A partir de conversas com lojistas de todas as regiões, compreendemos as necessidades de mercado para focar em um serviço mais humanizado. Investimos em processos que qualificam o lead, para que ele chegue ao ponto de venda com probabilidade maior de conclusão do negócio. Com isso, estimamos um volume de 200 mil contatos por mês”, afirma.

Com modelo que facilita a busca do usuário, o catálogo de veículos do site permite consulta por marca e traz informações gerais e específicas de todas as versões disponíveis a partir do modelo procurado: ficha técnica, preço inicial, entre outros. A página conta com um visual clean, divisão de carros por montadoras e localizador que indica de forma rápida os revendedores mais próximos, de acordo com a região escolhida.

Outro recurso disponível é a possibilidade de consultar a tabela FIPE atualizada com informação do preço final do automóvel. Essas informações dispensam a necessidade de abrir uma nova tela para consultar o valor de mercado do veículo escolhido. O site também conta com uma revista eletrônica, que trará matérias e reportagens variadas sobre automóveis, dicas de manutenção, comparativos, lançamentos, eventos relacionados ao segmento, entre outros.

Para o início das operações, a Mobiauto conta com quadro colaborativo de 54 pessoas e terá como principal fonte de lucros os anúncios no site. “Atuaremos como verdadeiros parceiros do revendedor (lojas e concessionárias de automóveis), demonstrando o valor que há na atividade profissional em vendas. Para facilitar o processo, disponibilizaremos o máximo de informações sobre os veículos, para que os compradores cheguem ao ponto de venda com o negócio praticamente fechado”, conclui Sant Clair.

