Startup focada em soluções inovadoras para produtores agrícolas é a vencedora do AMCHAM Arena de Porto Alegre

Uma oportunidade de conectar startups ao cenário empresarial e criar redes de cooperação com os ambientes de inovação faz do AMCHAM Arena uma plataforma de empreendedorismo que entusiasma quem circula em meio à nova economia. E nesta 3ª edição, em parceria com o Agibank, o projeto criado pela Amcham em Porto Alegre, em 2017, contou na tarde desta sexta-feira, dia 27, com as dez finalistas, após processos seletivos entre mais de 800 startups inscritas em escala nacional.

A grande vencedora regional foi a Elysios Agricultura Inteligente, que desenvolve soluções para rastreabilidade, comunicação e integração de pequenos e médios produtores agrícolas.

Viabilidade do modelo de negócio, potencial de mercado e solução inovadora foram alguns dos critérios usados pela banca julgadora para se chegar às finalistas e, posteriormente, a campeã.

A disputa

Divididos em dois blocos, a apresentação das startups aos dez jurados – CEO’s de grandes empresas – se deu através de um pitch de cinco minutos por empresa, mais oito minutos de perguntas da banca julgadora. Tudo assistido por mais de 400 executivos, empresários e convidados.

Para Marcelo Rodrigues, Superintendente Regional da Amcham Brasil, a nova economia tem tomado espaços importantes na vida das pessoas. “É importante ressaltar o amadurecimento no ambiente do empreendedorismo e inovação, gerando resultados e oportunidades em grande escala. Nos causa entusiasmo as possibilidades de parcerias das nossas startups em escala nacional e global”.

Agora, a Elysios representa o estado do Rio Grande do Sul na finalíssima, no dia 17 de outubro, em São Paulo e ganha R$ 10 mil em exposição da marca em eventos da Amcham Porto Alegre, além de se tornar sócia da entidade.

