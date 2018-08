STIHL patrocina o 16° Sul em Dança. Evento acontece entre os dias 19 e 27 de setembro no Teatro do SESI na FIERGS, em Porto Alegre

A STIHL, empresa alemã com sede brasileira em São Leopoldo (RS), é mais uma vez a patrocinadora master do Festival Sul em Dança. A 16ª edição do evento acontece entre os dias 19 e 27 de setembro no Teatro do SESI na FIERGS, em Porto Alegre. “Eventos que incentivam a criatividade e a interação entre as pessoas, resultando no desenvolvimento pessoal e social, como exerce o Sul em Dança, dispõem dos mesmos valores da STIHL, os quais prezamos e estabelecemos no nosso cotidiano. Por isso, é com enorme prazer que buscamos sempre apoiar e enaltecer ações e eventos desta natureza” afirma o presidente da STIHL, Cláudio Guenther.

Em 2018, o evento promoverá, pela primeira vez, uma versão infantil: o Sul em Dança Kids, que tem como objetivo influenciar a vida de crianças reconhecendo os seus trabalhos e incentivando-as na troca de experiências. O evento acontece no dia 19 de agosto, às 17 horas, no Teatro CIEE, em Porto Alegre. A faixa etária mínima é de 4 anos e a máxima de até 12 anos, podendo escolher entre as seguintes modalidades: ballet clássico de repertório, ballet clássico, dança contemporânea, jazz, danças urbanas e estilo livre.

Um dos eventos mais relevantes do segmento, o Sul em Dança apresentou mais de 46 mil bailarinos, em um total de mais de 7,2 mil obras coreográficas nas 15 edições anteriores. Além dos tradicionais concursos, a Mostra Estudantil e de Projetos Sociais também fará parte da programação. Considerada a maior deste porte no país, a exibição possibilita diversas crianças, adolescentes e idosos a subirem aos palcos e se apresentarem em diversas modalidades. Para mais informações e cronograma do evento, acesse o site http://www.sulemdanca.com.br.

