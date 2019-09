Perigosas inundações repentinas atingiram parte do sudeste do Texas nesta quinta-feira (19), durante as últimas chuvas da tempestade tropical Imelda, com o Centro Nacional de Furacões prevendo que o volume total de chuva some 89 centímetros em algumas áreas costeiras. Três dias de chuvas na área de Houston prenderam motoristas em estradas alagadas.

