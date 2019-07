A Sulgás lança o aplicativo Sulgás Digital. A ferramenta oferece serviços para quem é cliente e para quem ainda não é cliente ou consumidor de gás natural. Através do APP, é possível emitir a segunda via da nota fiscal e boleto para pagamento, consultar extrato de consumo, histórico das últimas faturas, status de pagamento e acessar dados cadastrais e do contrato.

Deixe seu comentário: