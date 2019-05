Surpresa para os Potterheads! Quatro novos livros sobre a saga Harry Potter serão lançados em 2019

Potterheads, chegou seu momento. Para aqueles que são leitores assíduos das histórias de J.K. Rowling, se preparem. Foi anunciado nesta quinta-feira (30), por meio de uma postagem feita no perfil de Pottermore no Twitter, que quatro novos livros baseados no universo de Harry Potter serão lançados.

Um complemento para os demais lançamentos da saga, os livros contam com temas clássicos como Adivinhação, Astronomia, Poções e Herbologia. A nova série de livros recebe o nome de “Harry Potter: A Journey”, originada a partir da exposição “A History of Magic”, posta em cartaz no British Museum.

Conheça a capas dos novos livros:

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through… non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih — Pottermore (@pottermore) May 24, 2019

O lançamento acontece no dia 27 de junho. Começando por “A Journey Through Charms And Defence Against The Dark Arts” e “Potions and Herbology” os demais livros chegam na sequência.

As novas obras devem transportar o leitor de volta no tempo, de modo que este aprenda mais sobre o folclore tradicional e a magia no coração das histórias de Harry Potter. Além disso, os livros digitais contam com ilustrações especiais do artista Rohan Daniel Eason.

