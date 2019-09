Após um homem esfaquear um outro no bairro Niterói, em Canoas, imediatamente ao fato, policiais civis da delegacia de Homicídios de Canoas, coordenados pelo Delegado Thiago Carrijo, iniciaram a investigação com o intuito de responsabilizar o autor do mencionado crime. Foram diversas diligências de investigação e de inteligência realizadas pela Polícia Civil.

