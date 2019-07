Suspeito de matar adolescente é preso em flagrante em Viamão

Durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Viamão, prendeu em flagrante o principal suspeito de ter praticado um homicídio em março deste ano, em Viamão. Segundo as investigações, três adolescentes teriam assaltado uma pessoa que voltava para casa após o trabalho. Por vingança, vítima teria saído à procura dos menores portando uma arma de fogo. Quando foram encontrados, os três resolveram fugir. Dois deles conseguiram, porém um foi abordado e morto com um tiro no rosto.

Em buscas no bairro São Lucas, foram encontradas na residência do suposto autor do homicídio três armas de fogo, duas delas armas longas. Além de armamentos, centenas de munições e uma granada de gás lacrimogêneo foram apreendidos. O homem foi preso e autuado em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. Interrogado, ele admitiu que o armamento era seu, mas não quis se manifestar sobre o homicídio. Segundo o Delegado Calderipe, a vítima do homicídio tinha 14 anos de idade, e teria praticado o assalto para conseguir dinheiro para fazer uma tatuagem.

