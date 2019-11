Suspeito de ser um dos autores de roubo a caixa eletrônico em Serafina Corrêa é preso em Porto Alegre

Na manhã desta terça-feira (05), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Passo Fundo, prendeu suspeito de ser um dos autores de roubo a caixa eletrônico ocorrido no dia 1º de outubro deste ano, no município de Serafina Corrêa. A ação foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre.

De acordo com o delegado Diogo Ferreira, os criminosos invadiram a sede de uma empresa, renderam vigilantes e funcionários, explodiram um dos caixas eletrônicos e subtraíram valores do local.

“Segundo investigações, cinco indivíduos participaram do crime, utilizando armas de fogo e luvas, máscaras e toucas para dificultar a identificação. Havia a informação prévia de que naquele dia, os caixas estariam abastecidos para pagamento e havia cerca de 700 funcionários no local, que tiveram seus objetos pessoais subtraídos”, relatou o delegado.

“Após troca de informações com a Delegacia de Polícia de Guaporé, foi possível identificar um dos autores do roubo, que se encontrava foragido do sistema prisional pelo crime de roubo a residência ocorrido no interior de Guaporé. Durante as buscas realizadas hoje, foi localizada uma pistola 9mm, um revolver calibre .38 furtado e uma CNH [carteira de habilitação] falsificada. O indivíduo resistiu a prisão e tentou fugir. Ele também será autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, receptação e uso de documento falso”, concluiu o delegado.

A investigação prossegue para identificação dos demais indivíduos que praticaram o roubo ao caixa eletrônico. A ação contou com o apoio da Core (Coordenadoria de Assuntos Especiais).