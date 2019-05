Sylvester Stallone ironiza rivalidade com Schwarzenegger e lembra rejeição no cinema

Aos 72 anos, preparando sua volta às telas com “Rambo: Last Blood”, que lança em setembro, o Rei Midas do cinema de ação, Sylvester Stallone, carregou a responsabilidade de encerrar a programação de 2019 do mais disputado festival de cinema do mundo: Cannes. Esbanjando bom humor, ele tirou sarro do colega Arnold Schwarzenegger, cujo cabelo hoje grisalho voltou a ser badalado na internet esta semana, com a divulgação do trailer do novo “Exterminador do Futuro”, chamado “Terminator: Dark Fate”.

Juntos, Stallone e seu – hoje – amigo austríaco fizeram a saga “Os Mercenários” (2010-2014) e o thriller “Plano de Fuga” (2013).

“Tenho um problema de fala de nascença que me atrapalhou muito no começo da carreira, pois não entendiam o que eu dizia ao fazer comerciais. Uma vez, Arnold me falou: ‘Você fala com sotaque’. Olhei para ele com uma cara de espanto e falei: “Eu? Sou eu aqui quem tem sotaque? Ora…”, brincou Sly, como é chamado nos EUA.

Na noite de sexta-feira Stallone foi convidado a exibir cenas exclusivas de seu novo filme e uma cópia inédita de “Rambo: Programado para matar” (1982), uma produção de US$ 15 milhões na qual Hollywood não levava nenhuma fé e que acabou faturando US$ 125 milhões, abrindo uma franquia de rentabilidade inesgotável.

