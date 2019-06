Tá na Mesa da Federasul abordará inovações no setor de Marketing

Na próxima quarta-feira (19) o Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), discutirá o “Novo Marketing”.

A reunião-almoço terá como palestrantes o professor de Comunicação Digital da Unisinos, Cesar Paz, e o Head de Marketing da rede Bourbon Shopping e do Moinhos Shopping, Juan Pablo Boeira. Durante o encontro os convidados irão abordar o tema inovações no setor de marketing de diversos pontos: Perspectivas sobre os novos modelos de comunicação, marketing de resultados e avaliações para geração de receitas.

SERVIÇO

O que? Tá na Mesa

Tema? “Novo Marketing”

Quando? Quarta-feira, dia 19 de junho de 2019, 12h

Onde? Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre

